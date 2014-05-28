На Хмельниччині внаслідок удару блискавки загорівся купол сторічної церкви - ДСНС

У Хмельницькій області блискавка вдарила у купол церкви УПЦ МП.

Про це йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС. "О 22 год. 05 хв. 27 травня у с. Терешки Красилівського району внаслідок розряду блискавки виникло загорання куполу церкви Різдва Богородиці (1907 року забудови, Московського патріархату). О 23 год. пожежу на площі 80 кв.м. ліквідовано", - йдеться у повідомленні. Жертв та постраждалих немає.

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