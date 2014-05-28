На Хмельниччині внаслідок удару блискавки загорівся купол сторічної церкви - ДСНС
07:36, 28 травня 2014Суспільство
1 0
У Хмельницькій області блискавка вдарила у купол церкви УПЦ МП.
На Хмельниччині внаслідок удару блискавки загорівся купол церкви - ДСНС/ Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС.
"О 22 год. 05 хв. 27 травня у с. Терешки Красилівського району внаслідок розряду блискавки виникло загорання куполу церкви Різдва Богородиці (1907 року забудови, Московського патріархату). О 23 год. пожежу на площі 80 кв.м. ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter