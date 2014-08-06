У Полтавській області планують знести всіх Ленінів

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА Олег Пустовгар.

За його словами, зараз в ОДА на етапі завершення перебуває розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації Віктора Бугайчука, яке продовжує логіку розпуску фракції Компартії в парламенті.

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"Анонсую розпорядження голови ОДА, яке перебуває на завершальній стадії візування. Розпорядженням голова ОДА затвердить відповідний план заходів. Зокрема, ним передбачено здійснити демонтаж із закладів комунальної власності і їхніх територій пам'ятників, бюстів, інших зображень Ульянова-Леніна, інших керівників і партійних лідерів Радянського Союзу і всієї символіки СРСР. Для рівнів міських, сільських і селищних голів це розпорядження матиме рекомендаційний характер», - сказав Пустовгар.

Він також зазначив, що за період Майдану в Полтавській області було знесено 70 пам'ятників Леніну, проте залишилося ще 140.