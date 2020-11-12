Люди очікували на проходження паспортного контролю.

У столичному аеропорту" Бориспіль " через незлагодженість дій профільних служб виникають стовпотворіння з пасажирів.

Відповідне відео напередодні з'явилося у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

На запису видно переповнений зал прильоту "Борисполя" - там скупчилися пасажири, які, ймовірно, щойно прилетіли до України й очікують на проходження прикордонного контролю.

Читайте такожЧерез коронавірус понад дев'ять ять мільйонів українців опиняться в бідності - ООН

"Жодне вікно паспортного контролю не відкрито. Стоїмо вже хвилин п'ять, чекаємо. Повний аеропорт людей", - розповіла пасажирка, що стоїть у черзі.

"Карантин вихідного дня, кажете? А що з цим робити?",- іронічно підмітив автор публікації.

Черга в Борисполі: відео

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення карантину вихідного дня.

Для українців у суботу та неділю діятимуть низка обмежень.

За минулу добу в країні встановлено антирекорд щодо захворюваності - понад 11 тисяч підтверджених випадків, а загальне число хворих в Україні перевищило півмільйона осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован