Крім того, Анна Кисіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій.

Померла громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємець та меценат Анна Кисіль.

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Анна Кисіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та віце-президентом Світового конгресу українців.

Що відомо про Анну Кисіль

Вона народилася у відомому м. Яремче на Івано-Франківщині.

Освіту та фах здобула у Львівському будівельному технікумі (цивільне будівництво) і Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін.

З 1990 року жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation Inc. (доставка приватних та комерційних вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія Мeest Media, а також ресторан в Торонто «Золотий лев» та банкетний зал «Княжий двір».

З початку 2000-х років Анна Кисіль була активною діячкою української діаспори – президенткою громадської організації «Четверта хвиля» та членом Ради директорів Конгресу українців Канади (відділ Торонто) і Ради директорів Світового конгресу українців (очолює Раду культури).

«Пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні та діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв і різних проектів, доклала чимало зусиль до створення підручника «Крок 2» з української мови для діаспори, допомагала реалізовувати освітянські й культурні проекти Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», – говориться у повідомленні.

Нещодавно Анна Кисіль була нагороджена державною відзнакою України – хрестом Івана Мазепи.

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Автор: Катерина Шварц