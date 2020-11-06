Верховна Рада в п'ятницю, 6 листопада, ввела штрафи за відсутність або неправильне носіння масок. У разі порушення доведеться заплатити від 170 до 255 гривень, а отримати штраф можна буде прямо на місці.
Юрист Сергій Тарасюк пояснив ТСН, що процедура оформлення штрафу буде нагадувати ситуацію при порушенні ПДР. Поліцейський повинен зафіксувати порушення і виписати постанову.
Журналісти перевірили, як у столиці України дотримується маскового режиму. З'ясувалося, що штрафувати буде кого: під час "інспекції" журналісти побачили продавця в продуктовому магазині на території ТРЦ без маски. Каже: зняла, бо стало погано.
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На зупинці деякі кияни чекають транспорт у масці, інші тримають напоготові. У метро основне порушення - ніс, що визирає з-під маски.
"На турнікеті одного громадянина без маски намагалася стримати працівниця підземки, але в підсумку пропустила", - розповіли журналісти.
Думки людей
Більшість опитаних підтримали масочний режим, заявивши, що їх лякає статистика по коронавірусу в Україні.
"Правильно, давно треба було це зробити. А ми сьогодні прийшли в цю зону, а потім і схаменулися", - зазначають кияни.
Ефективність маски
Лікарі і вчені дійшли висновку, що носіння масок може обмежувати поширення коронавірусної інфекції. Крім того, американські вчені змоделювали ситуацію, яка показала, якби 95% всіх людей одягли маски в громадських місцях, то за півроку вдалося б зберегти 130 тисяч життів.
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