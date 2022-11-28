Велика Британія надала Україні у 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Велика Британія продовжить підтримувати Україну при новому прем'єр-міністрі, як це було за його попередників Бориса Джонсона та Ліз Трасс.

Про це йдеться у витягу із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада, пише Reuters.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року", - вказується у документі.

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Сунак оголосить також, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони.

Станом на вересень, Велика Британія надала Україні у 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Війна в Україні: допомога Британії

19 листопада прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ. Тоді він анонсував військову допомогу на 50 мільйонів фунтів. У пакет увійдуть 120 спеціальних зенітних гармат, а також радіолокаційні станції.

25 листопада вперше в Україну прибув й глава МЗС Британії. Він зустрівся з українським керівництвом і анонсував новий пакет допомоги.

Нещодавно Велика Британія передала Україні три гвинтокрили Sea King та 10 000 артилерійських снарядів.

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