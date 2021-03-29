Брокери-шахраї. Як "молоді й успішні" розводять українців на гроші

Потрапити на гачок шахраїв можна будь-де й будь-коли. І навіть не зрозуміти, що вас розводять. Особливо, якщо роблять це з шикарного офісу у центрі столиці, обіцяють, що Фортуна усміхнеться саме вам, і коли всіляко сприяють, щоб це відбулося якнайшвидше.

Тетяна Яловчак – українка, яка підкорила найнебезпечніші вершини світу. Вся країна спостерігала за її сходженнями. І вона, без перебільшення, справжній герой!

«Ми пишаємось тим, що закрили проект «Сім вершин». Я здійснила сходження на всі найвищі точки континентів планети Земля. Я пишаюся, що я українка», - розповідає вона «Грошам».

Здолавши свої вершини, Тетяна тепер виступає мотиваційним тренером для бізнес-компаній. «Це – фармацевтичні компанії. Це банки. Це айті-сфера», - розповідає Тетяна.

На одній з таких зустрічей вона підписує свою книгу про Еверест керівнику компанії. Судячи з відео з ним, він – крутий бізнесмен. Про нього знімають рекламу, він подорожує по всій країні й зустрічається з різними «партнерами». Офіс – розташований в одному з найбільших бізнес-центрів столиці – «Гулівері», на 32-му поверсі…

Сергій Остапчук, як його представляють, експерт у галузі міжнародних фінансових ринків, керуючий партнер бізнес-школи… Він – брокер. Разом зі своєю командою він грає на ринку валют, нафти, дорогоцінних металів. Він - просто сама впевненість, і якщо ризикувати, граючи на біржі, то, без сумніву, разом з таким впевненим у собі, успішним чоловіком.

Тож коли Сергій Остапчук зателефонував герою «Грошей» Сергієві, який щойно закінчив курси трейдерів-новачків, хлопець ніби пірнув у інше, чарівне життя.

«Сергій зателефонував, назвався співробітником компанії ВІНК, запропонував зустрітися, пограти в «Мафію»… Спочатку було реально шалено! Мені 21, а приходять дорослі люди, ділові… Мене це вразило», - розповів Сергій «Грошам».

Остапчук запропонував йому співпрацю, і хлопець погодився.

«Мова йшла про те, що за визначену комісію Остапчук буде торгувати і собі, і мені», - розповідає Сергій «Грошам».

На початку трейдер-новачок завів 1 тисячу доларів. Але торгівля не йшла. Хлопець хотів вивести кошти, написав листа в Естер Холдінгс – брокерську компанію, через яку торгувала компанія Остапчука Вінк, але отримав дивну відповідь.

«На заявці було написано: заявка відхилена, тому що порушені якісь умови виводу коштів. Відхилена. Відхилена. Відхилена», - бідкається Сергій.

Естер Холдінг – офшорна компанія, зареєстрована в республіці Вануату, в Тихому океані, відповіла, що гроші вивести не можна.

«А потім з усіх рахунків зникли гроші – мінус, мінус. Зараз там по нулях», - розповідає «Грошам» Сергій.

Він втратив 1000 доларів та більше не захотів грати з Остапчуком. Хтось скаже: «Ну, буває, не всім щастить». А хтось ще й додасть, що тисяча доларів – не такі вже й великі гроші. Втім, інший співрозмовник «Грошей», Олег, розповідає схожу історію, але вже зі значно більшими сумами втрат.

Йому зателефонували з тієї самої компанії ВІНК, що й Сергієві. Мовляв, ВІНК – представник надійного брокера, пропонують свої фінансові послуги. Все було як завжди – тобі відкривають особистий кабінет, ти заводиш кошти та граєш на коливаннях валют «євро – долар».

«Перший рахунок був на 3 тисячі доларів», - розповідає Олег «Грошам». Але зразу пішов у мінус.

Втім, досвідчений тренер сказав, що не треба сумувати. Удача любить наполегливих.

«Було ще два рахунки на 4,5 тисячі та на 14,5», - каже Олег.

Бізнес-тренер пропонував різні схеми: «Спочатку торгівля з роботом. Він відкриває позицію, закриваю її вручну. Вийшло так, що робот почав мінуси давати. Причина – ситуація у світі змінилась. Через Трампа ринок став дуже волатильним».

Та якщо з роботом не вийшло, допоможе професіонал, якого порадив Остапчук.

«Підключили нібито дуже досвідченого трейдера, з величезним досвідом, 15 років. Показували прекрасні звіти – як торгує, які хороші результати робить», - розповідає «Грошам» Олег.

Але… в Остапчука та його колег вже було пояснення, навіть коли мінус з’їв всі гроші хлопця.

«У всьому звинуватили мене. Нібито я змусив їх відкривати ці позиції, бо я хотів прибутків», - розповідає він.

Олег - далеко не новачок у брокерській справі і заробляє на цьому. Але якщо раніше йому час від часу вдавалося осідлати фортуну, то тут він зрозумів – це неможливо. Його рахунком керує хтось інший!

«У мене пропав доступ. І пароль мій змінився без мого відома», - підкреслює він.

Олег втратив 24 000 доларів. Але хлопці з офісу на 32-му поверсі «Гулівера» придумали ще один фінт, аби витягнути з нього ще грошенят: «Прийшов запит на підвищення маржі. Тобто коштів вже не вистачає. Якщо я їх не додам, позиції самоліквідуються».

Зараз на його рахунку нібито лежить понад 10 000 доларів. Але це - просто цифри. Телефон «досвідченого брокера» не відповідає. А особисто з ним поспілкуватися важко.

Якщо ти рядовий шахрай, ти заховаєш свій офіс десь у спальному районі. Але якщо ти супер-шахрай, ти відкриєш його у найпрестижнішому хмарочосі в центрі міста.

«Вони знаходяться в «Гулівері». Під охороною. Щоб до них не можна було просто так потрапити. Приходиш в «Гулівер», а там говорять, що зараз карантин, офіс зачинений», - розповідає «Грошам» Олег.

… Прославлена альпіністка Тетяна Яловчак пам’ятає свій виступ перед брокерами з «Гуліверу». І вже розуміє, що її просто використали, аби підняти рейтинг «брокерської компанії». Це давній прийом всіх шахраїв – залучати до реклами успішних, відомих людей, яким довіряють.

А «Гроші» сподіваються, що після карантину на 32-й поверх «Гулівера» замість довірливих інвесторів завітають правоохоронці. Вже пора.

Олександр Іваницький

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