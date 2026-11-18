За його словами, наразі ми маємо зниження рівня конфліктів та порушень у процесі мобілізації з боку військовослужбовців ТЦК та СП.

Конфлікти, пов'язані з так званою "бусифікацією" на вулицях, практично зійшли нанівець. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він відзначив певні зміни в динаміці мобілізаційних процесів, зокрема, і в питанні посилення контролю за військово-лікарськими комісіями. Аби вони не визнавали придатними до військової служби тих, хто не може виконувати бойові завдання.

Так, частка придатних до військової служби та виконання бойових завдань зростає. А частка тих, хто може бути залучений лише до виконання завдань у тилу чи в підрозділах забезпечення, знижується.

Відео дня

За словами Веніславського, наразі не виникло нових системних проблем з мобілізацією: ті, які були, не зникли, але й нові не з'явилися.

"Чи вдалося знизити рівень конфліктності? Так, вдалося. Це можна побачити навіть за результатами моніторингу відкритих джерел інформації. Конфлікти, пов'язані з так званою "бусифікацією", - коли на вулицях військовозобов'язаних чи усіх підряд хапали й саджали в мікроавтобуси, - практично зійшли нанівець", - сказав він.

Парламентар зауважив, що до проведення мобілізаційних заходів залучені військовослужбовці Військової служби правопорядку. І, додав він, все це в комплексі "знизило рівень конфліктів і порушень у процесі мобілізації з боку військовослужбовців ТЦК та СП".

Проблеми з ТЦК - що відомо

Як повідомлялося, раніше Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заявляв про новий вид правопорушень з боку співробітників ТЦК - вони силоміць забирали чоловіків з приватних домоволодінь.

Крім того, наприкінці жовтня омбудсмен заявив про системну кризу в ТЦК. Він зазначав, що з початку року до його Офісу надійшло 6 тисяч звернень та скарг щодо порушення з боку ТЦК та СП, що вже перевищувало показник за весь 2025 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: