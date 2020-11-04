Для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ.
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"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літніх людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10 до 12, коли б ми всі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.
За його словами, більшість летальних випадків від коронавірусу відбувається в категорії 50+. Ляшко зазначив, що такі заходи - це європейська практика.
Раніше в МОЗ прокоментували можливість введення комендантської години і карантину вихідного дня.
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