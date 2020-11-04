Ляшко назвав подібні заходи європейською практикою.

Для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ.

Читайте такожКабмін наразі не планує запроваджувати жорсткий карантин по всій країні-Шмигаль

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літніх людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам ввести час, наприклад, з 10 до 12, коли б ми всі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.

За його словами, більшість летальних випадків від коронавірусу відбувається в категорії 50+. Ляшко зазначив, що такі заходи - це європейська практика.

Раніше в МОЗ прокоментували можливість введення комендантської години і карантину вихідного дня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован