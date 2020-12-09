В Україні з 8 по 24 січня всі заклади освіти, крім дитячих садочків, будуть відправлені на канікули.
Читайте також"Це не зовсім локдаун": в уряді прокоментували журналістам плани щодо посилення зимового карантинуПро це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він додав, що водночас з обмеженнями продовжить працювати громадський транспорт, «аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину».
Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
Локдаун в Україні: обмеження та строки
Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
Передбачена заборона на роботу:
- кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «із собою»;
- магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів, за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни та побутову хімію.
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