Посилені карантинні обмеження в Україні запровадженні з 8 до 24 січня.

В Україні з 8 по 24 січня всі заклади освіти, крім дитячих садочків, будуть відправлені на канікули.

Читайте також"Це не зовсім локдаун": в уряді прокоментували журналістам плани щодо посилення зимового карантинуПро це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що водночас з обмеженнями продовжить працювати громадський транспорт, «аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину».

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Локдаун в Україні: обмеження та строки

Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Передбачена заборона на роботу:

кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «із собою»;

магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів, за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни та побутову хімію.

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Автор: Катерина Шварц