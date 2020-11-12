Напередодні в Україні запровадили карантин вихідного дня.

Столичні школи та дитячі садки закривати поки не збираються, оскільки в них спостерігається незначне зростання зараження коронавірусом.

Читайте такожВ Україні ймовірний локдаун, якщо карантин вихідного дня не спрацює - ДержспоживслужбаПро це розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає РБК-Україна.

«Школи і дитячі садки – це останнє, що може припиняти діяльність тому, що за даними ВООЗ, за даними МОЗ, за даними Києва, хворіють менше 1%. Це вважають і учні, і персонал, і вчителі», – заявив він.

Рубан вважає, що дитячі садки та школи дадуть той результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц