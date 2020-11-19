Інфекціоніст Ольга Голубовська відповіла на одне з поширених запитань: що робити, якщо некомфортно носити захисну маску.
Читайте такожГоловний санлікар розповів, що робити українцям при появі симптомів коронавірусуВідповідний відеозапис опублікували в Telegram-каналі «Коронавірус_інфо».
«Тут треба розбиратися на кожному конкретному випадку, чому свербить обличчя від маски», – зазначила фахівець.
При цьому вона дала пораду, що робити в таких ситуаціях: «Звичайно, найкраще дати таку рекомендацію на сьогоднішній день: взагалі менше кудись виходити, щоб менше носити маску. Дати рекомендацію, щоб не носити цю маску або чимось обличчя помазати, щоб не було свербіння, ми не можемо».
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