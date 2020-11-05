Раніше в.о. міністра освіти Шкарлет запевнив, що Україна відносно готова до дистанційної форми навчання.

Міністерство охорони здоров'я пропонує дозволити функціонувати у звичайному режимі дитсадкам і початковій школі (1 - 4 класи) в «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в Києві.

«Ми пропонуємо розглянути можливість та дозволити працювати на території з «червоним рівнем» епідемічної небезпеки дитячим садочкам і школам з 1 по 4 клас, з 5 класу відправляти на дистанційне навчання», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що Україна на сьогодні відносно готова до впровадження дистанційної форми освіти.

Минулої доби в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 467; померли 7 924; одужали 184 782 особи.

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Автор: Костянтин Гончаров