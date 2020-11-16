Мер Києва закликає уряд невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу в період карантину.

Київський міський голова Віталій Кличко ініціював перед урядом посилення контролю за ізоляцією хворих на COVID-19 і контактних осіб, тому що система «Дій вдома» не працює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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Кличко підкреслив, що головне сьогодні - зберегти здоров’я і життя людей, тому Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня.

«Сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих і контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система «Дій вдома» не працює. І в нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, у школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими і тими, хто з ними контактує, є одним з основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу», - сказав мер.

Щодо карантину вихідного дня Кличко зауважив, що «це не ідеальний варіант і є багато питань», але з такою динамікою поширення коронавірусу медична система невдовзі вже не впорається з такою кількістю хворих.

«І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун… Але, разом з тим, ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств. Бо люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що Київ у березні запровадив на рівні міста певний комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу.

«І зараз місто перегляне можливості - що ще може зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць», - сказав Кличко і закликав усіх дотримуватися правил безпеки і визначених регламентів роботи.

«Подобається нам це чи ні. Давайте будемо свідомими й обережними. Адже чимало країн уже запровадили суворі карантинні заходи. Ми ж поки намагаємося цього уникнути», - сказав Кличко.

Довідка. В Україні додаток "Дій вдома" для контролю режиму обсервації і самоізоляції запрацював у квітні цього року. Упродовж 14 днів людині має приходити до 10 push-повідомлень на день. Потрібно робити фото і під час здійснення фотографії має вмикатися геолокація. Через сервіс українцям також мають стати доступні повідомлення про рішення уряду, карантинні обмеження та практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких від зараження.

Коронавірус в Україні: що відомо

За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 9 832 осіб, одужали 2 753 людини, померло 94 пацієнти.

Найбільший добовий приріст випадків COVID-19 зареєстровано у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

З початку пандемії захворіли 545 689 осіб, з них 244 197 одужали, летальних випадків - 9697.

У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили ще у 879 людей. Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 51 499.

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Автор: Інна Андаліцька