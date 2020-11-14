Президент наголошує, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.

Уряд має зробити все, щоб карантин вихідного дня в Україні не став критичним для малого та середнього бізнесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в суботу у своєму відеозверненні до українців з лікарні «Феофанія», де він проходить лікування від коронавірусної хвороби.

Читайте такожКарантин вихідного дня: у Львові поліція заблокувала роботу ринків і ТРЦ

«Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду – допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи», - цитує главу держави його прес-служба.

Зеленський зауважив, що запровадження карантину вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення.

«У нас щодня нові рекорди – більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку цього зростання. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати», – сказав президент.

За його словами, впровадження повного локдауну на весь тиждень з метою зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.

Водночас президент погоджується, що навіть такий обмежений карантин спричинить значні втрати для окремих сфер бізнесу. Тому уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки.

«Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів… не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу», – наголосив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.

«Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки, тому що боремося не за особисті рейтинги, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення», – зауважив Зеленський.

Проте, за його словами, якщо громадяни, бізнес і влада на місцях реально дотримуватимуться карантину у вихідні, буде шанс уникнути повного локдауну.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні дані

В Україні 13 листопада зареєстровано 12 тис. 524 нових випадків COVID-19, що є новим антирекордом.

За весь час пандемії в Україні захворіли 525 тис. 176 особи, одужали - 238 тис. 811, померли - 9 тис. 508.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська