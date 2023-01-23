За словами Давида Арахамії, "не на часі" вже не працює.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що навесні, ймовірно, пройдуть активні арешти корумпованих чиновників. Багато з них проігнорували заклики сфокусуватися на війні і допомозі постраждалим. Тому принцип "не на часі" вже не спрацює.

Про це Арахамія написав в особистому Telegram-каналі: "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури. "Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".

Як заявив Арахамія, це стосується і закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. За його словами, сьогодні в Комітеті будуть розбиратися в ситуації. Голова "Слуги народу" має намір повернути парламентський контроль над виконавчою владою.

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Арахамія окремо зазначив, що "з 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами". Однак деякі проігнорували ці заклики.

Скандал із закупівлями в Міноборони: що відомо

Українські ЗМІ 21 січня опублікували розслідування щодо закупівель харчування для тилових військових частин ЗСУ, які планувало здійснити Міністерство оборони. Ціни в контрактах були в рази вищі, ніж вартість тих же продуктів в київських супермаркетах.

Верховна Рада викликала керівництво Міністерства оборони на засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки у зв'язку зі скандалом навколо закупівель.

У Міноборони опублікували відповідь на розслідування лише 22 січня. Представники відомства заявили, що "матеріал журналістів містив ознаки навмисних маніпуляцій і вводить в оману". Міністерство готує матеріали в СБУ для проведення розслідування у зв'язку з "поширенням завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період".

При цьому в Міноборони анонсували службову перевірку. А міністр оборони Олексій Резніков звернувся з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію про порядок, обставини та результати закупівлі послуг харчування військовослужбовців на 2023 рік за участю представників НАБУ та ДБР.

За словами президента Володимира Зеленського, у кожній скандальній ситуації буде проведено розгляд. Це стосується і закупівель Міністерством оборони.

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