Восени українці стали менше гуляти й більше працювати з дому.

Громадяни обмежили себе у пересуванні через пандемію COVID-19.

Про це фахівці Центру економічної стратегії розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.

Читайте також"Це фейк": Степанов спростував плани з впровадження "чорної" карантинної зони в Україні (відео)

За останній місяць люди стали на 14% менше їздити автомобілем та ходити пішки. Тенденція щодо скорочення рухової активності й пересуванням вулицями спостерігається щодня.

Крім того, українці на 8% в жовтні стали менше працювати з офісів і більше – з дому. За словами аналітиків, такі зміни пов’язані як з сезонним скороченням активності, так і з карантином та намаганням уберегтися від інфікування COVID-19.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН