Громадяни обмежили себе у пересуванні через пандемію COVID-19.
Про це фахівці Центру економічної стратегії розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.
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За останній місяць люди стали на 14% менше їздити автомобілем та ходити пішки. Тенденція щодо скорочення рухової активності й пересуванням вулицями спостерігається щодня.
Крім того, українці на 8% в жовтні стали менше працювати з офісів і більше – з дому. За словами аналітиків, такі зміни пов’язані як з сезонним скороченням активності, так і з карантином та намаганням уберегтися від інфікування COVID-19.
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