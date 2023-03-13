Він пов'язаний з бажанням створити додаткову номінацію.

Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Як він написав у своєму Facebook, таке рішення він ухвалив після того, як інші члени Комітету, за його словами, виступили категорично проти його ініціативи доповнити цьогорічний список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу".

Макаров каже, що його пропозиція виникла майже експромтом, але під час зустрічі діячів культури із президентом України 9 березня ідея отримала підтримку. "Офіс президента прийняв мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 року, щоб оголосити переможців усіх разом 22 травня", - зазначив він.

Але, продовжив він, рішення натрапило на агресивне нерозуміння, і багато хто сприйняв цей крок як "політичну спекуляцію".

В ефірі "Сніданку з 1+1" Макаров заявив, що його ініціатива спричинила шквал ненависті. Його називали навіть "агентом Банкової". Тож Юрій вирішив піти з посади.

Шевченківська премія - це найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають з 1961 року за результатами трьох турів конкурсу.

Список переможців Шевченківської премії 2023

Література. Катерина Калитко за книгу віршів "Орден мовчальниць".

Катерина Калитко за книгу віршів "Орден мовчальниць". Музичне мистецтво. Члени гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук за альбом "Пісні Української революції".

Члени гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук за альбом "Пісні Української революції". Кіномистецтво. Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин". Публіцистика, журналістика. Віталій Портніков за публіцистичні твори з 2017 по 2022 роки.

Віталій Портніков за публіцистичні твори з 2017 по 2022 роки. Літературознавство та мистецтвознавство. Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883".

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