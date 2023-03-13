Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Як він написав у своєму Facebook, таке рішення він ухвалив після того, як інші члени Комітету, за його словами, виступили категорично проти його ініціативи доповнити цьогорічний список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу".
Макаров каже, що його пропозиція виникла майже експромтом, але під час зустрічі діячів культури із президентом України 9 березня ідея отримала підтримку. "Офіс президента прийняв мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 року, щоб оголосити переможців усіх разом 22 травня", - зазначив він.
Але, продовжив він, рішення натрапило на агресивне нерозуміння, і багато хто сприйняв цей крок як "політичну спекуляцію".
В ефірі "Сніданку з 1+1" Макаров заявив, що його ініціатива спричинила шквал ненависті. Його називали навіть "агентом Банкової". Тож Юрій вирішив піти з посади.
Шевченківська премія - це найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають з 1961 року за результатами трьох турів конкурсу.
Список переможців Шевченківської премії 2023
- Література. Катерина Калитко за книгу віршів "Орден мовчальниць".
- Музичне мистецтво. Члени гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук за альбом "Пісні Української революції".
- Кіномистецтво. Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
- Публіцистика, журналістика. Віталій Портніков за публіцистичні твори з 2017 по 2022 роки.
- Літературознавство та мистецтвознавство. Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883".