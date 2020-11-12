Ввечері 11 листопада у мережі з’явилась реклама Епіцентру про нібито 72-годинну «п’ятницю».

Магазини «Епіцентру» і «Нової лінії» на карантині вихідного дня продаватимуть лише дозволені урядом товари.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Епіцентру в Facebook.

У прес-службі пишуть, що «запровадили безпрецедентні засоби безпеки», маючи на увазі карантинні обмеження задля непоширення COVID-19.

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У магазинах через каси можна буде придбати лише продукти, засоби гігієни та ліки. Решту товарів клієнтам доведеться у ці дні замовляти через сайт.

«Товари можна забрати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у наших торговельних центрах або замовити доставкою», – уточнюють в Епіцентрі. В мережі пообіцяли дотримуватися карантину «вихідного дня», проте зауважили, що з рішенням уряду не згодні.

Варто зауважити, що Епіцентр фактично продовжив свою травневу політику, коли в умовах посилення обмежень він офіційно відмовився від продажу будівельних товарів, однак правоохоронці продовжували фіксувати порушення.

«У торговельних центрах "Епіцентр" і "Нова лінія" були випадки, при яких торгували меблями, предметами електроніки та іншими (товарами), що не передбачено умовами карантину. Тому буде відповідальність», — сказав Аваков на засіданні уряду 4 травня.

Ввечері 11 листопада у мережі з’явилась реклама Епіцентру про нібито 72-годинну «п’ятницю» в магазинах у зв’язку з новими карантинними обмеженнями.

На витівку піарників гнівно відреагував міністр охорони здоров’я Максим Степанов: «Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: "Допоможіть, будь ласка"! Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей».

Епіцентр VSкарантин

У травні Епіцентр потрапив у великий скандал з участю перших осіб держави. У маркетах почали продавати медичні засоби, які, за інформацією Офісу президента, мали бути гуманітарною допомогою громадянам в умовах стрімкого поширення COVID-19 і нестачі засобів захисту.

У відповідь адміністрація Епіцентру заявила, що мережа сама оплатила частину медтоварів з Китаю літаком «Мрія», політ якого урочисто презентував Володимир Зеленський. На Банковій претензію Епіцентру підтвердили.

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Автор: Яна Ставська