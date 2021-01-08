Прем'єр зазначив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу не раніше березня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав Єврокомісії листа з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Читайте такожЗеленському представили перші плоди розробки української вакцини від коронавірусуЯк пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Прем’єр-міністр України написав Єврокомісії з проханням про допомогу з вакцинами від коронавірусу: "Надзвичайно високий попит у всьому світі та закупівельні умови роблять наші переговорні позиції незрівнянно (слабшими) за позиції ЄС". Він додає, що Україна отримає вакцину не раніше ніж у березні", - повідомив Рікард Джозвяк.

Повідомлення про це в офіційному Твіттері Дениса Шмигаля та на урядовому порталі наразі не опубліковано.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 8, 2021

Що цьому передувало

Раніше 13 країн ЄС звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, у тому числі Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу.

Наприкінці 2020 року заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19.

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Автор: УНІАН