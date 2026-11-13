Фігурант справи 'Карфаген' Дука вийшов із СІЗО та виступив із заявою

Він наголосив, що "не вчиняв злочинів, які йому інкримінують НАБУ та САП".

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, затриманий в рамках операції "Карфаген", вийшов із СІЗО піля внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень. Про це він сказав журналістам, де його зустрічали люди у військовій формі і балаклавах.

"Я дуже вдячний своїм побратимам та співробітникам Служби безпеки України за те, що допомогли внести безпідставну і необґрунтовану заставу, на яку в мене та моєї родини не було коштів. Я знаю як важко заробляються ці кошти хлопцями, і від щирого серця вдячний їм за це", - заявив Дука.

Також він наголосив, що "не вчиняв злочинів, які йому інкримінують НАБУ та САП".

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"Це є помстою керівників антикорупційних органів за події минулорічної давнини, а саме -документування співробітників НАБУ, їх корупційних злочинів та їх керівництва", - стверджує Дука.

Також він вирішив розповісти, чому ці справи стосовно НАБУ не були реалізовані. Він додав:

"Це була вказівка вищого політичного керівництва держави не реалізовувати матеріали по співробітникам НАБУ. І я можу це довести".

Крім того, як стверджує Дука, в ході першого етапу операції "Карфаген", "співробітниками НАБУ були вилучені з кабінету першого заступника генерального прокурора України Марії Вдовиченко всі документи та матеріали по напрацюванню щодо співробітників НАБУ та наближеним особам до керівництва антикорупційних органів".

Він додав, що далі "ці матеріали були злиті", і він це теж може довести.

Дука просить парламентарів створити Тимчасову слідчу комісію та дослідити діяльність керівництва НАБУ та САП і їх підлеглих щодо нібито "скоєння корупційних злочинів".

Затримання Дуки

Як повідомляв УНІАН, Дуку затримали 4 листопада. Це відбулося на тлі оприлюднення НАБУ і САП інформації про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Згодом стало відомо, що очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ в рамках операції "Карфаген".

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