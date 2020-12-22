У Києві триває акція протесту підприємців, які виступають проти введення локдауну і посилення податкової політики.

У мережі показали відео, зняте на станції метро "Палац Україна". Там під час сьогоднішньої акції протесту підприємців помітили десятки бійців Нацгвардії.

Запис опубліковано на сторінці видання "Информатор" у Facebook.

На ній видно, як бійці НГУ після очікування на станції заповнюють вагони поїзда. Через їх значну кількість черговому по станції навіть довелося поквапити нацгвардійців.

Протести ФОПів: що відомо

Сьогодні вдень активісти #saveФОП влаштували чергову акцію протесту. Увечері вони прийшли до Палацу " Україна", в якому проходив концерт "Вечірнього Кварталу". Активісти хотіли поспілкуватися з акторами і попросити їх "присоромити" президента. На місці було помічено значне зосередження правоохоронців.

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован