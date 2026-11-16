На візит вже відреагували у Трампа.

У понеділок, 16 листопада, з несподіваним візитом до України прибув губернатор американського штату Каліфорнія та представник демократів Гевін Ньюсом. Як пише CNN, під час поїздки він виступив із заявою на підтримку України та оголосив про передачу гуманітарної допомоги військовим госпіталям.

Ньюсом побував у Львові. Там він відвідав могили українських солдатів на Личаківському кладовищі, оглянув реабілітаційний центр для поранених військових і цивільних. Губернатор також відвідав підприємства Львівського залізорудного кластера – мережі, що займається розробкою військових технологій, зокрема безпілотників, наземних роботів та систем радіозв’язку.

Він заявив, що таким візитом висловлює підтримку Україні у війні проти Росії.

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"Народ України не обирав цю війну. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не повинен задаватися питанням, чи самотній він. Мужність українців надихнула вільний світ. На це потрібно відповісти незмінною підтримкою", – заявив Ньюсом.

Губернатор передав лікарням 1300 ліжок, кисневі концентратори та крісла колісні. А також матеріали для догляду за ранами, зокрема 11 млн бинтів та інших медичних матеріалів. Штат також надав 20 портативних генераторів. Він зазначив, що пожертвуване обладнання надійшло з надлишкових запасів у Каліфорнії.

Раніше Каліфорнія надала п’ять польових медичних пунктів, понад 4300 бронежилетів і майже 1600 шоломів.

Політична боротьба в США

Журналісти зазначили, що Ньюсом готується залишити свою посаду після восьми років роботи та розглядає можливість балотуватися на посаду президента у 2028 році.

На візит Ньюсома відреагували в Білому домі. "Демократи, такі як Ньюсом, вітали Джо Байдена, оскільки його слабкість дозволила Росії вторгнутися в Україну", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі. Нагадаємо, що за часів Трампа тривають мирні переговори – такі, як в Абу-Дабі.

Мирні переговори – останні новини

Додамо, що, на думку оглядачів, які проаналізували останні мирні переговори, Росія хотіла б змінити систему безпеки в Європі так, щоб вона відповідала її інтересам. Насамперед, обмеживши участь країн Східної Європи в НАТО.

При цьому Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін пом’якшив свою позицію щодо України. За його словами, він "відступає" від своїх вимог.

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