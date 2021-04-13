Інші пасажири цього рейсу розповіли, що одразу зрозуміли, хто з ними на борту. Дівчата трималися разом, говорили й пили шампанське.

Українок, які фотографувалися оголеними в Дубаї, після 10 днів у місцевій в'язниці випустили й депортували додому.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок" від 13 квітня.

Читайте також"Гола" фотосесія в Дубаї: названо імена організатора та спонсора зйомки (фото)За інформацією журналістів, одна дівчина не змогла вилетіти з ОАЕ через те, що захворіла на коронавірус. Крім того, не прилетів й імовірний організатор скандальної фотосесії.

Українки, що прилетіли з Дубая, ховалися від камер і відмовлялися від коментарів. Вони одразу ж почали викладати в соцмережі радісні пости, мовляв, нарешті вдома.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

Як повідомляє британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

Передбачається, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці та виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис. грн).

Mash повідомив, що у справі про зйомки голих моделей на балконі в Дубаї затримано IT-підприємця, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концев.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Автор: Ольга Робейко