Затриманих в Дубаї громадянок України відвідав український консул.

У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Дубайська поліція затримала не 11, як раніше повідомлялося, а 12 громадянок України", - сказав речник.

За його словами, сьогодні затриманих громадянок України відвідав консул, який також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаї.

"Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - додав Ніколенко.

Він зауважив, що умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні. Вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними, тримає справу на контролі.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

Як повідомило британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.

Поліція заявила, що була заарештована група людей, які з'явилися на "непристойному відео".

Припускають, що фотосесія була організована в рамках певної рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).

Mash повідомив, що у справі про зйомки оголених моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і термін у в'язниці.

Міністерство закордонних справ України напередодні повідомило, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Автор: Віталій Саєнко