Назва цьогорічної композиції - "Світло всередині".

На Софійській площі у Києві розпочалося встановлення Новорічної ялинки, і всіх охочих запрошують допомогти з цим. Відповідні фото з початком процесу встановлення святкового дерева вже опублікували у соціальних мережах.

Водночас раніше Ігор Добруцький, засновник та керівник проєктів Folk Ukraine, на своїй сторінці у Facebook повідомив, що волонтерів запрошують долучитися до встановлення головної Новорічної ялинки України на Софійській площі в Києві.

"Попереду багато роботи, і нам дуже потрібна ваша допомога! Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою. 27 та 28 листопада чекаємо на всіх охочих із 13:00 та протягом усього дня", - написав він.

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Добруцький додав, що долучитися можна на годину, дві або залишитися на цілий день.

"Це чудова нагода стати частиною новорічної історії країни. А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати!" - зауважив представник Folk Ukraine.

За його словами, ялинка складатиметься з трьох тисяч гілочок, і створити її треба до 29 листопада включно. Назва цьогорічної композиції - "Світло всередині".

Деталі про ялинку

Крім того, у коментарі "Суспільному" Добруцький зазначав, що висота ялинки становитиме 18 метрів, а декор буде стриманий.

Прикрасити ялинку планують до 5 грудня, а засвітити - 6 грудня - на День святого Миколая. Додаткові локації та фотозони поруч із ялинкою не плануються. Працюватиме лише одна ятка, де можна буде придбати гарячі напої.

Ялинка працюватиме автономно, гірлянди світитимуть до 22:00. Організатори мають генератор та акумулятори, які живитимуть ялинку. Її, як і протягом останніх 13 років, встановлять коштом меценатів.

Оновлено 14:43. Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі також заявив, що сьогодні, 27 листопада, розпочинаються роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі. За його словами, завершити їх повинні 4 грудня.

"Традиційно святкова локація розпочне роботу в День святого Миколая, 6 грудня. Проведення масових заходів не передбачене", - підкреслив міський голова.

Він додав, що ялинка встановлюється за ініціативи представників бізнесу.

"Витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації організатор бере на себе. Кошти з бюджету міста на це не виділятимуть", - зазначив Кличко.

Мер також пояснив, що концепція "Світло всередині" передбачає "цікаво оформлений простір і всередині ялинки". Вона, каже Кличко, буде 16 метрів заввишки. На святковій локації також розмістять ярмарковий будиночок та дитячий паровоз.

Прикраси для ялинок та неочікуване використання дерев

Як повідомлялося, після кількох сезонів, в яких у якості новорічного декору домінували великі банти, оксамитові стрічки та ретельно підібрані за кольором ялинкові кулі, повернувся тренд на "дощик". Це пов’язано зі зростаючою популярністю новорічної естетики в стилі ретро.

Водночас на північному заході Англії, у графстві Ланкашир, старі новорічні ялинки отримують друге життя: їх закопують у пісок на узбережжі, щоб стримувати ерозію та відновлювати природні дюни.

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