Пара купила занедбану хату в селі за $4 тисячі і створила будинок мрії (відео)

Місцевість приваблювала подружжя природою - навколо розташовані ліси, річка та озера.

Подружжя з Київщини купило стару сільську хату за $4 тисячі, хоча більшість людей не звертала на неї уваги. Як пише "Фокус", за кілька років масштабного ремонту занедбаний будинок перетворився на затишну оселю з доглянутим подвір’ям, басейном, газоном і квітами.

Зокрема, 32-річна Вікторія Ушакова разом із 35-річним чоловіком Дмитром придбали будинок у мальовничому куточку у Київській області. Спочатку вони планували використовувати його як дачу, однак згодом настільки полюбили це місце, що вирішили перебратися туди на постійне проживання.

Як розповіла Вікторія, ідея придбати будинок у цій місцевості належала чоловікові. Дмитро за фахом художник-живописець, навчався в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Ще студентом він приїжджав сюди на пленери й малював місцеві краєвиди. Тоді ж у нього з'явилася мрія колись мати тут власний будинок.

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Місцевість приваблювала подружжя природою: навколо розташовані ліси, річка та озера. До того ж неподалік уже була дача батьків Вікторії.

Можливість придбати сусідню ділянку зі старою хатою з'явилася несподівано. Після повернення подружжя з відпочинку в Домінікані дідусь Вікторії повідомив, що сусідка продає будинок за вигідною ціною. Побачивши його, чоловік і дружина зрозуміли, що знайшли саме те, що шукали.

Для Вікторії ця покупка мала особливе значення. У дитинстві вона часто приходила в цей двір із бабусею, щоб подивитися на кроликів. Жінка пригадує, що тоді мала дивне відчуття, ніби колись це місце стане її домом. Через багато років так і сталося.

Будинок разом із 60 сотками землі та підведеним газом обійшовся подружжю лише у 4 тисячі доларів. Спочатку вони розглядали його як заміське помешкання для відпочинку, але після багатьох років життя в Києві вирішили, що хочуть оселитися тут постійно.

Ремонт виявився масштабним. Господарям довелося замінити дах, вікна та двері, утеплити фасад і повністю оновити інтер'єр. Окрему увагу приділили облаштуванню прибудинкової території.

Скільки загалом витратили на реконструкцію, Вікторія вже не береться підрахувати. За її словами, відновлення старого будинку часто обходиться значно дорожче, ніж можна уявити на початку робіт, а іноді навіть перевищує вартість нового будівництва. До того ж подружжя досі продовжує вдосконалювати оселю та подвір'я.

Однією з найбільших проблем став пошук кваліфікованих майстрів. Дмитрові довелося самостійно розбиратися в будівельних процесах, а частину робіт подружжя виконувало власноруч. Це потребувало багато часу й сил, проте допомогло отримати новий досвід.

Сьогодні колишню занедбану хату важко впізнати. На подвір'ї облаштували газон, басейн і квітники, а сам будинок став затишним і сучасним. Водночас господарі не збираються зупинятися на досягнутому: вони й далі працюють над тим, щоб зробити територію ще комфортнішою.

Подружжя не шкодує про своє рішення. Оскільки обоє працюють віддалено, вони можуть жити серед природи, не відмовляючись від сучасних зручностей.

Вікторія зізнається, що одним із її улюблених занять став догляд за садом і створення ландшафтного дизайну. Вільний час родина проводить біля басейну, готує страви на грилі та відпочиває на терасі.

За словами жінки, переїзд за місто став одним із найкращих рішень у їхньому житті.

Хата у селі - цікаві новини

Нагадаємо, на вторинному ринку нерухомості з'явилося унікальне оголошення – хату в гарному стані та ще й з меблями у селі Придністрянському Вінницької області продають всього за $3500.

Власник пропонує житловий будинок разом із надвірними спорудами, всередині збереглася традиційна атмосфера сільської хати. На підлозі - доріжки, стіни прикрашені килимами, для опалення використовують саморобні грубки. Оселя розташована за кілька хвилин ходьби від річки.

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