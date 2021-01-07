У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю стверджують, що про таємне постачання вакцин для українських чиновників не може бути та мови.

Вакцина від коронавірусу не могла контрабандою потрапити з Ізраїлю до України. У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю стверджують, що про таємне постачання для українських чиновників не може бути та мови.

Читайте такожЗеленський доручив СБУ перевірити можливу контрабанду вакцини від коронавірусуПро це повідомляє ТСН.ua.

Міністр охорони здоров'я Йоель (Юлій) Едельштейн переконаний, що вакцину не вивозили з Ізраїлю.

"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - запевнив він.

Він повідомив, що в Ізраїлі наразі не планують починати офіційне розслідування через чутки в українській пресі.

Раніше декілька українських ЗМІ заявили про таємну вакцинацію можновладців вакциною, яку контрабандою доставили з Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський відреагував на ці повідомлення, доручив СБУ перевірити інформацію та пригрозив покаранням.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та правоохоронцям перевірити інформацію щодо ймовірних щеплень вакцинами проти коронавірусу в одній із київських приватних клінік.

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Автор: УНІАН