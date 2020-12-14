Раніше народний обранець озвучував конспірологічні теорії про пандемію.

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція СН) заявив, що коронавірус – це «вигадана хвороба», а вакцинація може бути небезпечною.

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Такі заяви Камельчук зробив в ефірі телеканалу "НАШ". Депутат почав розмірковувати про те, що висновки щодо вакцини можна робити лише з часом.

«Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, деякі вважають нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить", - висловився він.

«Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19», - продовжив парламентар.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

«За даними біотехнологів, як правило, щоб створити якусь видимість пандемії, в ці тести зашиваються реагенти, які реагують на ті чи інші речовини, що знаходяться в людському організмі. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо прецеденти дуже масштабних судових позовів...», - висловлювався він в ефірі "Чорноморської телерадіокомпанії" у вересні.

На його думку, коронавірус став результатом "змови" з метою перевірити, як людство відреагує на подібну кризу, а також з метою продажу тестів і вакцини.

Як повідомляє "Ліга", Камельчук (колишній Кривокобилко) закінчив факультет журналістики Львівського нацуніверситету ім. Франка. На своєму сайті називає себе коучем з розвитку та НЛП-практиком.

Парламентар входить Комітет ВР з питань енергетики та ЖКГ.

Нагадаємо, адекватні дійсності та науково обґрунтовані дані про пандемію коронавірусу публікують МОЗ і Центр громадського здоров'я.

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Автор: Дмитро Захаров