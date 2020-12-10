З 8 січня обмеження будуть посилені.

В новорічну ніч в ресторанах заборонено проводити святкові вечірки, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

Він уточнив, що додатково до обмежень "помаранчевої" зони уряд оновив правила роботи церков, театрів, кінотеатрів, музеїв.

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"Також заборонене проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", – сказав він, додаючи, що до 8 січня музеї, кінотеатри, церкви, театри, концертні зали мають працювати з певними обмеженнями.

Зокрема, ресторани та заклади громадського харчування будуть працювати до 23 години, однак до 22:00 повинно відбутись замовлення і розрахунок.

"Касові апарати не повинні працювати після 22 години вечора. Також у школах і дитячих садочках дозволено проводити новорічні ялинки, але тільки в межах однієї групи або одного класу", - пояснив санлікар.

Ляшко наголосив, що після 8 січня все це забороняється і почнуть діяти зовсім інші умови. Школи не працюватимуть – працюють дистанційно або канікули. Студенти також на дистанційному навчанні або канікулах. Дитячі садочки продовжують працювати. За його словами, всі ці заходи запроваджуються, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров’я через пандемію коронавірусу.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Транспорт під час карантину в січні продовжить свою роботу.

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Автор: Юрій Годован