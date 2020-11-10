За словами прем'єра Шмигаля, карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що карантин вихідного дня – ефективний захід у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, від чого залежатиме тривалість карантину вихідного дня в УкраїніПро це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Йде дуже багато діалогів і суперечок про те, як діяти. Стовідсоткового рецепту немає ні в кого у світі. Уряди всіх країн шукають кращі рішення. Ми знаходимося в щільній комунікації з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися. Потрібно подивитися, який сценарій розвитку в Європі і в Україні. У нас дуже важка ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею - ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося - це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно ", - сказав прем’єр.

На думку Шмигаля, карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

"Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, як сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він повинен бути мінімум три тижні - за цей час економіка зазнає непоправних втрат", - переконаний глава українського уряду.

Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.

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Автор: Леся Лещенко