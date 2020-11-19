При цьому, ефективність локдауну оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня"

В Україні 61% громадян вважають недоцільним запровадження повного локдауну, але його ефективність оцінюють вище, ніж від "карантину вихідного дня".

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Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження було проведено з 15 по 17 листопада серед дорослого населення. Було опитано 3 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

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Автор: Вікторія Гордієнко