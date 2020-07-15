Скільки в Україні може тривати "гібридний карантин"

Петро Олещук

Попри прогнози про те, що карантин в Україні може затягнутися надовго – аж до 2022 року, що восени на нас чекає друга хвиля епідемії коронавірусу, через яку ймовірне посилення карантину, а рівень довіри нашого суспільства до офіційної статистики по Covid-19 – вкрай низький, Україна навряд повторить сценарій Сербії, де, через спробу уряду запровадити більш жорсткі обмеження у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, розпочалися бунти.

Наразі карантин суттєво впливає лише на декілька сфер нашого життя

В принципі, карантин у такому форматі, як він є зараз в Україні, може тривати досить довго. Адже, по-перше, обмеження, які спочатку запроваджувалися, зараз поступово пом’якшуються або знімаються повністю. А, по-друге, на ці обмеження і навесні українці не надто зважали.

Наразі карантин суттєво впливає лише на декілька сфер нашого життя. Передусім – на освіту. У вересні доведеться вирішувати, як за нинішніх обставин працювати: продовжувати карантин у навчальних закладах, знімати певні обмеження чи переводити школи й вузи на дистанційну роботу –можуть бути різні варіанти.

Також карантинні обмеження зачіпають транспортну галузь, паралізують розважальну сферу, не дозволяють нормально працювати закладам громадського харчування, тощо.

В майбутньому карантин в Україні, якщо і зберігатиметься, то буде саме в такому форматі, як сьогодні

Але, в принципі, більша частина країни живе так, наче ніякого карантину і епідемії коронавірусу немає. Думаю, зустріти зараз в Україні людину, яка сумлінно й відповідально дотримується всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і всіх обмежень, так само складно, як зустріти міфічну істоту.

На мою думку, і в майбутньому карантин в Україні, якщо і зберігатиметься, то буде саме в такому форматі, як сьогодні. Так, ймовірно, періодично виникатимуть чергові спалахи захворюваності, через що на деякий час закриватимуть певні заклади, наприклад, дитячі садочки, та запроваджуватимутьнезначні обмеження, але швидко все повертатиметься на звичні рейки. Такий «гібридний карантин» в Україні може тривати дуже довго.

Запроваджені карантинні обмеження у нас майже не працювали

Звісно, влада може спробувати запровадити більш жорсткі покарання за порушення карантину, що теоретично може змусити українців більше зважати на діючі обмеження. Але на практиці навряд чи влада намагатиметься загнати населення в такі рамки. Адже всі нинішні пом’якшення карантину були обумовлені не покращенням епідемічної ситуації в Україні, а виключно соціальними та економічними вимогами населення. Суспільство вимагало пом’якшень – і влада була змушена піти на поступки.

Де-факто запроваджені карантинні обмеження у нас майже не працювали. Навіть штрафи, які намагалися стягнути з порушників карантину, легко можна було оскаржити в суді через непродуманість системи.

Тож в Україні малоймовірне повторення сербського сценарію.У нас до протестів через карантин справа не дійдепередусім тому, що з боку влади у нас не буде спроб посилити обмеження, не залежно від того, як буде розвиватися епідемічна ситуація. Також, оскільки велику частину суспільства карантин мало турбує, то і якогось серйозного обуренні не буде. Хоча, звісно, певні категорії людей, підприємців карантин зачіпає серйозно – вони будуть накопичувати невдоволення і, якщо обмеження затягнуться, можуть влаштувати акції протесту та, зрештою, підтримати опозиційні сили на найближчих виборах. Втім, карантин точно не зможе стати причиною для чергового майдану. Для масштабного протесту українцям завжди потрібні інші гасла, потужний стимул загальнополітичного характеру, як то було невдоволення підрахунком результатів виборів або скасуванням підписання Угодипро асоціацію з ЄС.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

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