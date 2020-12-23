З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року.

На відміну від інших новорічних локації, передача інфекції на відкритому просторі дуже низька. Тому тимчасове обмеження доступу до святкового дерева не під загрозою.

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Про це в коментарі Україна 24 повідомив начальник ГУ Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, найпильніше патрульні зосереджуватимуть увагу на роботі новорічних ярмарків: чи дотримуються карантину продавці й організатори масових заходів.

На ярмарках, зокрема, повинні бути нанесені розмітки з дотриманням соціальної дистанції.

«А відкритий простір, прогулянки у парку і біля ялинки, у місцях святкування ніякого призупинення не буде. Лише у місцях з масовим скупченням людей – біля яток і розваг», – відповів Рубан.

Карантин в Україні: посилення обмежень з 19 грудня

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року.

В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

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Автор: УНІАН