На відміну від інших новорічних локації, передача інфекції на відкритому просторі дуже низька. Тому тимчасове обмеження доступу до святкового дерева не під загрозою.
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Про це в коментарі Україна 24 повідомив начальник ГУ Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, найпильніше патрульні зосереджуватимуть увагу на роботі новорічних ярмарків: чи дотримуються карантину продавці й організатори масових заходів.
На ярмарках, зокрема, повинні бути нанесені розмітки з дотриманням соціальної дистанції.
«А відкритий простір, прогулянки у парку і біля ялинки, у місцях святкування ніякого призупинення не буде. Лише у місцях з масовим скупченням людей – біля яток і розваг», – відповів Рубан.
Карантин в Україні: посилення обмежень з 19 грудня
З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року.
В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".
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