Пропозиція щодо введення локдауна в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що впродовж грудня кількість виявлених на хворих на COVID-19 може сягнути 25-30 тис. осіб за добу, після чого буде розглядатися можливість запровадження повного жорсткого карантину по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого карантину в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.

Міністр додав, що ситуація по країні неоднорідна, оскільки в одних регіонах більше навантаження, а в інших менше.

"Для введення будь-якого жорсткого карантину на території всієї країни будемо виходити виключно з цих медичних показників навантаження на медичну систему", - сказав Степанов.

За його словами, якщо показник нових хворих за добу становитиме від 25 до 30 тис. осіб, то це може призвести до різкого зростання кількості госпіталізованих.

"І ми можемо мати усі підстави для того, щоби пропонувати введення жорсткого карантину", - зазначив міністр.

"Якщо ви подивитеся на прогнози, які робили різні інституції, то в нас така кількість повинна була бути ледве не на 1 грудня, але думаю, що 1 грудня такого (не буде). Ми бачимо, що таке зростання може бути протягом грудня місяця", - додав Степанов.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні станом на ранок 30 листопада виявили 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 114 осіб, одужали - 5771 людина.

За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб; одужали - 345149 осіб; летальних випадків - 12327; проведено ПЛР-тестувань - 4528772.

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Автор: Віталій Саєнко