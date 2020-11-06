Закладам дозволили працювати до 22:00.

Установам громадського харчування Харківської області, розташованим в "червоній" карантинній зоні, дозволили працювати до 22:00.

Про це повідомив голова Харківської ОДА на своїй сторінці в Facebook.

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Це стало компромісним рішенням для обох сторін - працівників і влади.

"Шановні представники ресторанного бізнесу! На жаль, цього року ми зіткнулися з дуже складним вибором, де на одній чаші терезів – людські життя і здоров'я, а на іншій – нормальна життєдіяльність. Цей вибір по-своєму дуже болючий для всіх. Ми розуміємо всі труднощі, з якими вам довелося зіткнутися через пандемію COVID-19 і впроваджені карантинні обмеження. Ми робимо максимум для того, щоб ви працювали. Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми домоглися дозволу працювати до 22:00" – написав він.

Кучер ще раз нагадав, що не допустити небажаного для всіх повного локдауну в Україні допоможе тільки дотримання протиепідемічних заходів і свідома поведінка кожного українця.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові працівники громадського харчування протестували проти запровадження обмежувальних заходів через COVID-19. Вони передали свої вимоги представникам Харківської ОДА.

Зазначимо, за останню добу в Харківській області зафіксували 801 новий випадок інфікування коронавірусом. Всього в регіоні на сьогодні 41 131 випадок.

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Автор: УНІАН