На сьогодні найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за останню добу в Україні зареєстровано у саме Харківській області - +817 осіб.

Поліція Харківщини має намір роз'яснити посадовцям Харківської міськради вимоги державної та регіональної комісій з надзвичайних ситуацій щодо роботи закладів освіти в червоних зонах карантину.

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Про це Суспільному сказав начальник поліції Валерій Сокуренко.

Він планує зустрітися з представниками міської влади 2 листопада.

"Я зустрінуся з виконувачем обов'язків міського голови, будуть голови адміністрацій районних у місті Харкові. Я до них звернуся, ми ж і роз'яснювальну роботу проводимо. Не одразу ж в ЄРДР вносити. Червоний рівень небезпеки. Я їм доведу ці вимоги, які викладені, і республіканської комісії з ТЕБ та НС, і обласної. Я це до них доведу, може, вони не знають", — сказав Сокуренко.

Він говорить, що намагатиметься донести "стурбованість не тільки поліції Харківщини, а й керівництва Нацполіції".

У рішенні регіональної комісії з ТЕБ та НС Харківської області від 30 жовтня встановлена заборона на відвідування закладів освіти, крім учнів початкових класів (1-4 клас) з 2 листопада. Зазначається, що заклади середньої освіти (крім 1-4 класів) мають бути переведені на дистанційне навчання.

Попри це з 2 листопада у місті Харкові відновили навчання у школах: працюють не тільки початкові класи, але й середні й старші. На якій підставі - не відомо. Нових рішень міської комісії щодо обмежень з 2 листопада на сайті міськради немає.

Карантин у Харкові: що відомо

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Автор: УНІАН