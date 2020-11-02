Поліція Харківщини має намір роз'яснити посадовцям Харківської міськради вимоги державної та регіональної комісій з надзвичайних ситуацій щодо роботи закладів освіти в червоних зонах карантину.
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Про це Суспільному сказав начальник поліції Валерій Сокуренко.
Він планує зустрітися з представниками міської влади 2 листопада.
"Я зустрінуся з виконувачем обов'язків міського голови, будуть голови адміністрацій районних у місті Харкові. Я до них звернуся, ми ж і роз'яснювальну роботу проводимо. Не одразу ж в ЄРДР вносити. Червоний рівень небезпеки. Я їм доведу ці вимоги, які викладені, і республіканської комісії з ТЕБ та НС, і обласної. Я це до них доведу, може, вони не знають", — сказав Сокуренко.
Він говорить, що намагатиметься донести "стурбованість не тільки поліції Харківщини, а й керівництва Нацполіції".
У рішенні регіональної комісії з ТЕБ та НС Харківської області від 30 жовтня встановлена заборона на відвідування закладів освіти, крім учнів початкових класів (1-4 клас) з 2 листопада. Зазначається, що заклади середньої освіти (крім 1-4 класів) мають бути переведені на дистанційне навчання.
Попри це з 2 листопада у місті Харкові відновили навчання у школах: працюють не тільки початкові класи, але й середні й старші. На якій підставі - не відомо. Нових рішень міської комісії щодо обмежень з 2 листопада на сайті міськради немає.
Карантин у Харкові: що відомо
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