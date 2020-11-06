Київ наступного тижня може потрапити до червоного рівня епідемічної небезпеки.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епіднебезпеки поширення СOVID-19.
"На межі з червоним рівнем епідемічної небезпеки перебувають ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ, Херсон", - сказав Ляшко.
За його словами, при збереженні тенденції щодо погіршення епідемічної ситуації вони можуть потрапити наступного тижня до червоного рівня епідемічної небезпеки.
Карантин в Україні: що відомо
- Сьогодні в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну поділили на дві зони: "червону" та "помаранчеву".
- У "червоній" зоні карантину в оновленому списку опинилися 13 обласних центрів та дві області.
- Київ залишився в "помаранчевій" зоні карантину.
- У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1002 людей. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375.
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