Рада зобов'язала уряд за 7 днів до початку дії карантинних заборон інформувати про це громадян

Верховна Рада ухвалила постанову про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення (№4320).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 з 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Згідно з постановою, Кабінет міністрів у разі виникнення необхідності запровадження для запобігання поширенню COVID-19 на всій території України чи на території окремого регіону (адміністративно-територіальної одиниці):

заборони регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання у сферах культури, громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), торговельного і побутового обслуговування населення;

приймання відвідувачів у кінотеатрах, торговельно-розважальних центрах;

покидати місця свого проживання

має запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених заходів виключно за умови оприлюднення рішення про це не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

Уряд також має не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів проінформувати про програми (заходи), що будуть запроваджені (вжиті) для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема, щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку.

Крім того, Кабмін має не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до ВР законопроект щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених в будні, додається заборона на роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і ін.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.

У ВР зареєстровано проект постанови про рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Тетяна Поляковська