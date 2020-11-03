До складу рейдових мобільних груп входять поліцейські та представники місцевих органів влади.

В Одеській області для контролю з дотримання карантину створені спеціальні рейдові мобільні групи.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліція в Одеській області.

Зазначається, до їх складу входять поліцейські та представники місцевих органів влади.

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«Таке рішення (щодо створення груп - УНІАН) ухвалено після чергового перерозподілу Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій населених пунктів щодо карантинних зон», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу спільні мобільні групи провели близько 40 рейдів по торгових установах і закладах громадського харчування. Перевірка показала, що майже кожен другий суб'єкт господарювання під час роботи не дотримує встановлених карантинних правил.

На правопорушників складено 17 протоколів за ст. 44-3 КпАП, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські зазначають, що контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень відбуватиметься постійно, поки не мине загроза коронавірусу.

Карантин в Одесі та області: що відомо

Згідно з висновком Держкомісії, за рівнем небезпеки більшість населених пунктів Одеської області опинилися у «помаранчевій» зоні. Це міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подольск, Південне, а також Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянській, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони області.

До «червоної зони» потрапили міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони.

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Автор: Лариса Козова