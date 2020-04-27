"Карантинне весілля". Як українці одружуються в масках і без гостей

Карантин зірвав плани багатьох закоханих пар, які планували своє весілля навесні. Церемоніймейстер Ольга Гриневич розповідає, що дехто з наречених не призначає нової дати: «Вичікують, що буде далі. Знаходяться в підвішеному стані та роздумах, чи взагалі робити весілля саме таким, як планувалося до карантину, чи вже в іншому форматі».

Ведуча зауважує, що пари, які не хочуть або не можуть перенести дату одруження, мусять це робити у рамках карантинних норм. Наприклад, заяву на реєстрацію шлюбу нині можна подати онлайн. Реєстрація відбувається за реальної присутності молодят, але без урочистостей та гостей. «Офіційна реєстрація шлюбу - це серйозний крок, його в онлайн не перенесеш», - додає Гриневич.

Як це, одружуватися в медичних масках на обличчі та святкувати шлюб гарячою піцою? Дві молоді подружні пари розповіли УНІАН.

«Не жалкуємо, що пішли на цю авантюру»

Ольга та Віктор Єрузель (22 та 25 років) Івано-Франківськ

Сім'я Єрузель жорстко дотримується карантину. Виходять з дому тільки в магазин або аптеку, один раз їздили в село, один раз – до РАЦСу. Раніше жили у Луцьку, але на час карантину переїхали до Олиної мами та молодшої сестри у Франківськ. Віктор працює з дому в телефонному режимі, він супервайзер на фірмі бензо-електро інструментів. Ольга поки не працює. «Перше, що хочу зробити після карантину – знайти роботу та бути зайнятою», - з посмішкою каже вона.

За спеціальністю дівчина - викладач образотворчого мистецтва та художніх напрямків, але працювати за фахом не поспішає: «Напевно, я ще не готова йти працювати в школу».

З Віктором вони познайомилися понад вісім років тому. Це не було кохання з першого погляду, просто гуляли в спільній компанії. Зустрілися знову через роки, на новорічному корпоративі. Виявилось, що працювали в одній фірмі, але в різних містах. Віктор – у Луцьку. Оля – у Франківську. На той час обидва мали інші стосунки, але доля розставила все на місця. І вже через півроку дівчина переїхала до майбутнього чоловіка у Луцьк.

«Пам’ятаю, як на самому початку Вітя не відступав від мене, доводив, що маємо залишити минуле та розпочати щось своє. Його вчинки, піклування та увага були особливими. Я зрозуміла – це моє. За цього чоловіка хочу вийти заміж», - пригадує Ольга.

Дівчина очікувала отримати пропозицію руки та серця під час спільної поїздки в Італію до батьків хлопця. Але сталося це пізніше, у день святого Валентина.

Приготувавши святкову вечерю, Оля чекала на повернення коханого з роботи. Той зайшов в оселю з букетом у руках та опустився на одне коліно. «Для мене це було справді неочікувано. Я собі це не так уявляла, але була неймовірно рада. Години зо дві потім проплакала від щастя», - розповідає дівчина.

Закохані були б раді одружитися якомога швидше. Планували й красиву дату – 20 лютого 2020 року. Але не встигли вчасно подати заяву на реєстрацію шлюбу (робити це потрібно за місяць до очікуваної дати). Тож довелося обирати новий день. Батьки порадили звернути увагу на 4 квітня – день серця за місячним календарем. Ідея всім сподобалася.

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В кінці лютого подали документи та стали планувати сімейну вечерю без масштабного гуляння. Вимушеного тривалого карантину тоді ніхто не очікував. Коли це сталося та кордони закрили, стало зрозуміло, що батьки Віктора точно не зможуть приїхати на реєстрацію шлюбу. Однак ніхто з близьких та друзів не відмовляв закоханих від запланованої реєстрації. Навпаки, підбадьорювали, мовляв, розписуйтесь, а весілля відгуляємо згодом всі разом.

Ольга не приховує, що, як і більшість наречених, мріяла про ідеальний день одруження: «З ранку 4 квітня, в день розпису, була дуже засмучена. Адже хотіла все по-іншому. Навіть сукню, яку замовила через інтернет, не встигли доставити. Сумувала, що не буде професійного фотографа».

Настрою на чарівний розпис не було, але дівчина все-таки вирішила додати події пам'ятну «родзинку» – замовила для себе і нареченого особливі маски для обличчя.

У РАЦС прийшли втрьох разом з молодшою сестрою Олі. Все відбувалося практично на порозі. «Ніби шлагбаум у дверях стояв стіл. До нас підійшла працівниця РАЦСу у масці і просто сказала, де підписатися. Все тривало менш ніж хвилину», - розповідає дівчина.

Поруч із РАЦСом, під міською ратушею, новоспечені молодята самостійно обмінялися обручками. Молодша сестра зробила пам’ятні знімки на телефон у порожньому місті, і всі разом повернулися додому. Влаштували святковий обід з найближчими родичами.

Дату святкування весілля вже спланували – 20 червня 2021 року. Однак, від ідеї «посидіти по-сімейному» відмовилися. Буде велике традиційне весілля з усіма родичами та друзями. Очікують понад сотню гостей.

«Знаєте, я не жалкую, що ми пішли на цю авантюру та розписалися на карантині. А святкувати будемо дві дати», - відмічає Ольга.

Їхнє «карантинне одруження» зацікавило франківські ЗМІ. Почали з’являтися публікації, а за ними – критика Ольги та Віктора у соцмережах.

«Критикували, що ви в карантин вийшли?» - питаємо.

«Ні, тому що розписалися у великий піст. Причому, висловлюючи невдоволення (переважно старші жінки це робили), ці побожні люди в піст чомусь не гребували нас навіть обзивати», - з подивом зауважує дівчина.

«Тішимося, що урізноманітнили карантин»

Анастасія та Олексій Глембицькі (22 та 26 років) Київ

Олексій працює в айті, Анастасія – спеціаліст з Data Scientist. На карантині подружжя виходить з дому тільки в разі крайньої потреби. «Коли він закінчиться, насамперед, зустрінемося з близькими (нині навіть з батьками не бачимося). А потім хочеться поїхати на дачу, шашлик зробити. Погода просить, але ж не можна», - ділиться своїми планами Настя.

З Олексієм вони разом вже чотири роки, познайомилися трохи раніше. Тоді Олексій навчався в інституті та в приватному порядку займався репетиторством з математики та фізики. А Настя – закінчувала школу. Вона була однією з перших учениць Олексія.

«Можливо, якась симпатія тоді й була. Але далі симпатії це не могло б піти. Я ж викладав. Це було б недоречно», - зауважує хлопець.

Після закінчення занять з репетиторства, кілька років майбутні закохані не спілкувалися, а потім випадково зустрілися та вже не залишали один одного.

Про гучне святкування весілля особливо не думали. Але, сприймаючи себе однією сім’єю, планували логічне продовження стосунків – офіційну реєстрацію шлюбу.

Батьки з обох боків радили обдумати святковий формат для такої події. «Врешті ми вирішили святкувати в ресторані, з ведучим, виїзною церемонією одруження, запрошеннями для гостей та іншими атрибутами весілля. Список гостей розширився до тридцяти людей», - розповідає Олексій.

«Розпис був запланований на 11 квітня. Для святкування у нас також все було підготовлене. Аж потім оголосили карантин…» - додає Анастасія.

Втім, реєстрацію свого шлюбу закохані все одно вирішили не переносити. «Дата реєстрації – це більше формальність. Адже саме святкування буде потім. Плюс, чимось ми навіть урізноманітнили собі карантин», - з посмішкою каже Олексій.

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Близькі їх підтримали, осуду не було. Навпаки, відмічали, що фотографії у масках на обличчі на все життя запам’ятаються. Організоване святкування попередньо пересунули на вересень цього року.

«Було цікаво, коли ми попередньо дзвонили в РАЦС, щоб відмовитися від урочистої церемонії реєстрації. А співробітниця з подивом запитала, мовляв, чому. А ми ще віджартувалися, що гості не прийдуть», - згадує Олексій.

Прийшовши до РАЦСу вдвох з Настею у масках на обличчі, вони побачили перед собою зачинені двері установи. Довелося додатково дзвонити, щоб їм відкрили. «Віддали документи реєстратору, оплатили внески, почекали в коридорі. Потім нас покликали: «Розпишіться тут і тут». І все - до побачення», - розповідає Олексій.

Забравши свідоцтва про шлюб, молоде подружжя обмінялося обручками і вийшло за двері установи. «Випустивши нас, двері знову зачинили. Як кажуть, очікування VS реальність», - з посмішкою додає хлопець.

Залишок дня провели вдвох на самоізоляції. Вирішили перестрахуватися і не запрошувати у гості навіть близьких. Замовили піцу, відкрили шампанське. «Батьки у якості подарунку прислали такий самий торт, що ми планували замовляти на святкування весілля. Тільки меншого розміру», - згадує Анастасія.

«Який день будете вважати днем створінь сім'ї - 11 квітня чи день майбутнього святкування у вересні?», - поцікавився у молодят УНІАН.

«Думаю, він був набагато раніше. Навіть важко сказати про якийсь один день. Бо це цілий період з початку наших відносин і до нині», - відповідає Олексій.

Весільний церемоніймейстер Ольга Гриневич розповідає, що весілля під час карантину – непоодинокі. Фахівець весільних справ вважає, що це цікава ідея, яка запам’ятається багатьом. «Я б теж з радістю провела свято через zoom, - зауважує вона. Єдине, мені здається, що потім все одно захочеться свята в режимі офлайн. Якби ми не воліли діджиталізувати життя, справжні емоції, спілкування, живих реальних людей поруч ніщо не замінить».

Також за словами церемоніймейстера, нині спостерігається певний «хайп» на одруження удвох в карантинному стилі. «Звісно, це у дусі часу, і в кожного свої причини, як і коли одружуватися. Але все-таки раджу замислитися довше над таким рішенням - чи це дійсно те, чого прагнете. Церемонія одруження - це не хайп, а серйозна справа».

Тим більше, зараз є варіант офіційно одружитися з пришвидшеною подачею документів. Тобто не треба чекати кінця карантину, а потім ще цілий місяць після подачі заяви. «Відміняють карантин - можна запрошувати гостей на офіційну церемонію хоч через два дні», - пояснює вона.

Тож ведуча радить закоханим не поспішати розписатися лише вдвох, «у масках», а почекати більш сприятливих часів для повноцінного весілля, щоб сповна насолодитися церемонією.

Ірина Шевченко