Міністр здивувався, з якою швидкістю в Україні поширюються фейки.

У Міністерстві охорони здоров'я спростували запровадження в країні "чорної" зони карантину. Цю інформацію назвали фейком.

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Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалося.

"Мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалося, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі РБК-Україна розповів, що з приводу "чорних" зон ведеться дискусія, це один з варіантів впровадження короткочасних локдаунів.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Втім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмежень.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету Міністрів посилити карантин в Україні. Зокрема, мова йде про обмеження для зон харчування, розважальних зон в ТРЦ.

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Автор: УНІАН