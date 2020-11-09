Уряд не планує обмежувати обслуговування літніх людей в інший час.

Гендиректор директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко заявила, що в магазинах можуть ввести «пріоритетні години» для людей, яким більше 60 років.

Про це повідомляє Суспільне.

«Ми хочемо запропонувати уряду „пріоритетні години“ для уразливого населення з груп ризику для осіб старше 60 років. Вони матимуть пріоритетний час для обслуговування з 10 до 12 години, щоб вони мали змогу відвідувати магазини без черги», — сказала вона.

Руденко додала, що таким чином люди похилого віку зможуть уникати великого скупчення людей.

Однак, уряд не планує обмежувати обслуговування літніх людей в інший час.

«Але ми комунікуємо з населенням, щоб вони розуміли, що з 12 години пріоритетно обслуговуватимуть осіб віком понад 60 років», — сказала Руденко.

За її словами, уряд та МОЗ розглядають і інші додаткові обмеження, які допоможуть стримувати поширення коронавірусу. Однак найбільш конструктивними заходами в уряді вважають обмеження контактів та соціальне дистанціювання.

Чиновниця заявила, що під час раніше анонсованого «карантину вихідного дня» влада планує обмежити роботу закладів харчування, ТРЦ і розважальних закладів. Відкритими будуть тільки об'єкти першочергової необхідності, зокрема, магазини та аптеки.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 687 нових випадків COVID-19.

За його словами, за останню добу госпіталізовано 1 тис. 100 осіб, летальних випадків – 115, одужали 2 тис. 277 осіб. Також здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

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Автор: Олег Давигора