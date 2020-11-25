Вказану постанову Рада ухвалила 17 листопада.

З 25 листопада українців попереджатимуть про введення карантину за тиждень.

Відповідна постанова Ради з’явилася 24 листопада у Голосі України. Ухвалене рішення парламенту набуває чинності наступного дня після його публікації. Тобто – 25 листопада.

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Документ фактично зобов’язує Кабінет міністрів заздалегідь (за 7 днів) інформувати громадян про зупинку громадського транспорту, перехід освітян на дистанційне навчання, закриття ресторанів, кав’ярень, кінотеатрів або введення режиму ізоляції.

Крім того, Кабмін має не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до ВР законопроект щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Вказану постанову Рада ухвалила 17 листопада.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених в будні, додається заборона на роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і ін.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.

У ВР зареєстровано проект постанови про рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Яна Ставська