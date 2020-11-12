В Україні можливий повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом стане такою, що лікарям доведеться обирати, кого рятувати, а кого - ні.
Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.
"Повний локдаун, повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого - ні. Це катастрофа. Це катастрофа для всієї країни", - зазначив Радуцький.
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