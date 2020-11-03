Відомо, що наразі влада розглядає варіант "карантину вихідного дня" та запровадження комендантської години.

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у Кабінеті міністрів та Офісі президента.

Читайте такожКличко розказав, коли у Києві оголосять жорсткий карантин і закриють метро

За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину в Україні дуже висока.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 411 093 особи; померли 7 532; одужали 168 868 осіб.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

2 листопада, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Рішення про епідемічне зонування територій приймають кожні сім днів.

В Україні наразі діють правила адаптивного карантину, за якими країну розділили на чотири зони. Вони набрали чинності 3 серпня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко