Степанов назвав відсоток пацієнтів, яких госпіталізують з коронавірусом або підозрою на нього.

В Україні найближчим часом кількість нових хворих на коронавірус щодоби становитиме більше 10 тисяч.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише "Обозреватель".

Карантин, за словами міністра, безпосередньо впливає на кількість хворих та тих, хто потребує госпіталізації. З тих, хто захворів на коронавірус, до лікарні потрапляють 13-14%, пояснив міністр. Станом на ранок 6 листопада в лікарнях було 27,1 тисячі осіб з підтвердженим захворюванням або підозрою на нього.

Читайте такожНардеп пояснив, від чого залежатиме конкретна сума штрафу за неносіння маски"На сьогодні у нас є 52 тисячі ліжок, виділених під хворих COVID-19. Ми можемо додати ще до 20-23 тисяч ліжок максимум", – сказав глава МОЗ.

Що стосується посилення обмежень, то МОЗ, каже Степанов, пропонуватиме Кабміну запровадити жорсткий карантин вихідного дня. Глава МОЗ уточнив, що обмеження стосуватимуться низки закладів, зокрема, їх часу роботи.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня – субота і неділя. Це буде загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи певних закладів за часом", – сказав він.

Читайте також"Дайте працювати": у Харкові ресторатори вимагали послаблення карантину (відео)

Водночас міністр наголосив, що деякі сектори малого і середнього бізнесу зможуть працювати.

Карантин в Україні: що відомо

6 листопада Верховна Рада запровадила штрафи за неносіння масок. Журналісти вже перевірили, як кияни дотримуються маскового режиму.

Того ж дня в Україні було оновлено карантинне зонування.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів наразі не розглядає питання введення тотального карантину.

За добу 5 листопада кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася ще на 9721 особу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован