Також стало відомо, як зміниться робота громадського транспорту.

Стали відомі подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

За інформацією джерела "РБК-Україна" в Офісі президента, нові обмеження не передбачають зупинку громадського транспорту - він продовжить свою роботу.

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Обмеження будуть вводити в залежності від ситуації в регіонах. Ключовим при цьому стане не приріст числа нових хворих на коронавірус, а кількість важких випадків, рівень смертності й завантаженості ліжок в лікарнях.

Що буде з транспортом і магазинами

Робота громадського транспорту триватиме у звичному режимі. Можливі обмеження можуть бути пов'язані з кількістю рейсів або їх завантаженням.

Аналогічно надійдуть і з магазинами: закривати їх не будуть, але можуть обмежити роботу. Зокрема, може бути скорочена її тривалість і введені обмеження у вихідні дні.

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Карантин в Україні: що відомо

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано ще 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 411 093 людини; померли 7 532; одужали 168 868 осіб.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за поширення коронавірусної хвороби.

2 листопада, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Рішення про епідемічне зонування територій приймають кожні сім днів.

В Україні зараз діють правила адаптивного карантину, за якими країну розділили на чотири зони. Вони набули чинності 3 серпня.

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Автор: Юрій Годован