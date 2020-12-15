Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи.

Міністерство освіти та науки рекомендує школам продовжити канікули на період посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 до 24 січня.

Читайте такожСтало відомо, як працюватимуть столичні школи після зимових канікулПро це йдеться у листі Міносвіти керівникам місцевих департаментів освіти і науки, повідомляє прес-служба МОН.

"Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули з врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону "Про повну загальну середню освіту", - зазначили в МОН.

Як нагадали в міністерстві, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менш к 30 календарних днів.

Карантин в Україні

З 19 грудня по всій території України будуть діяти нові карантинні обмеження.

Нові обмеження забороняють:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Також забороняються релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Автор: Леся Лещенко