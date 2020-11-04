Також Степанов відповів на питання про комендантську годину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи планують в Україні зупиняти громадський транспорт у разі нового посилення карантину.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми не розглядаємо таку необхідність, я маю на увазі, якщо ми говоримо цілком по країні", - пояснив він.

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Говорячи про можливість запровадження повного локдауну, міністр наголосив, що це не важко, але потрібно знайти баланс.

"І ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку - з точки зору роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову - це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи", - сказав голова МОЗ.

Що стосується комендантської години, то цей захід, за словами міністра, може запровадити лише Верховна Рада.

"Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього - рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді", - сказав Степанов.

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Коронавірус в Україні: новини

В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли ще 9 тис. 524 особи, померли 199. За останню добу було госпіталізовано 1 тис. 514 осіб; померли 199; одужали 7 тис. 536 осіб; зроблено тестувань – 72 тис. 442, у тому числі методом ПЛР - 42 тис. 278, методом ІФА - 30 тис. 164.

За весь час пандемії в країні захворіли 420 тис. 617 осіб; одужали 176 тис. 404 особи; летальних випадків – 7 тис. 731; проведено ПЛР-тестувань – 3 млн 386 тис. 489.

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

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Автор: Юрій Годован